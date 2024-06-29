Полиция ищет похитителей девушки в Мангистау
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Полицейские в Мангистау возбудили уголовное дело по факту похищения девушки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
"Проводятся следственные действия. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Издание уточняет, что случай произошел 12 апреля этого года, примерно в 23:00, в селе Мангистау.
Девушка выходила из дома подружки, вызвав такси. По её словам, к ней подошёл друг мужа её подруги. Он предложил сопроводить её до такси, но девушка отказала. Затем он начал насильно вести ее к припаркованному автомобилю, где находились еще двое парней.
"Один начал меня поднимать, причиняя боль, а второй подельник, прибежав, взял меня за ноги и, подняв, запихнули в машину. Я сопротивлялась, кричала. Уже находясь внутри, я угрожала им, что выпрыгну из машины, если они не остановятся. Когда на светофоре машина остановилась, я выскочила из машины и убежала. В тот же вечер я позвонила на "102" и подала заявление. На следующий день пригласили в управление полиции Мунайлинского района, где допросили. Дело прекратили 15 апреля. Следователь, не сказал, что необходимо пройти экспертизу, и не дал направление. Мне твердили, что нет состава преступления. Я хочу защитить себя и свои права. Я не скот, чтобы вот так вот взять, насильно запихнув в машину, и украсть", — рассказала пострадавшая.
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