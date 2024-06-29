Полиция ищет похитителей девушки в Мангистау

Полицейские в Мангистау возбудили уголовное дело по факту похищения девушки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Проводятся следственные действия. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Издание уточняет, что случай произошел 12 апреля этого года, примерно в 23:00, в селе Мангистау.

Девушка выходила из дома подружки, вызвав такси. По её словам, к ней подошёл друг мужа её подруги. Он предложил сопроводить её до такси, но девушка отказала. Затем он начал насильно вести ее к припаркованному автомобилю, где находились еще двое парней.