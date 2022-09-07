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Сегодня, 05:28
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Полиция ищет поджигателя деревьев в Алматы

В Алматы полицейские разыскивают человека, который поджёг деревья в то время, когда пожарные тушили возгорание на Кок-Тобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Очевидцы сняли на видео, как неизвестный поджигает деревья на улице мегаполиса. Инцидент произошёл в Бостандыкском районе. 

"Место, зафиксированное на видео, установлено. Сейчас проводится осмотр сотрудниками полиции. Будут проверены данные систем видеонаблюдения города. Человек, совершивший данные действия, будет установлен и привлечен к ответственности", - сообщили в полиции.

Пожар на Коктобе произошёл 6 cентября. Огню не дали распространиться на смотровую площадку и парк. Возгорание ликвидировали за два часа. Было задействовано 19 единиц пожарной техники и поливомоечных машин и 130 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. 

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#поджог #Пожар #Алматы #деревья
Сегодня, 05:28
126
Журналист

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