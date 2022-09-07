Полиция ищет поджигателя деревьев в Алматы

В Алматы полицейские разыскивают человека, который поджёг деревья в то время, когда пожарные тушили возгорание на Кок-Тобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Очевидцы сняли на видео, как неизвестный поджигает деревья на улице мегаполиса. Инцидент произошёл в Бостандыкском районе.

"Место, зафиксированное на видео, установлено. Сейчас проводится осмотр сотрудниками полиции. Будут проверены данные систем видеонаблюдения города. Человек, совершивший данные действия, будет установлен и привлечен к ответственности", - сообщили в полиции.

Пожар на Коктобе произошёл 6 cентября. Огню не дали распространиться на смотровую площадку и парк. Возгорание ликвидировали за два часа. Было задействовано 19 единиц пожарной техники и поливомоечных машин и 130 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.