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Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину
Генеральная прокуратура выявила факт фиктивного раскрытия дела об убийстве, передаёт BaigeNews.kz. 33 года назад в Федоровском районе Костанайской области было совершено убийство женщины. Тогда не удалось раскрыть преступление по "горячим следам" и дело "ушло" в архив.
В 2022 году, то есть через 32 года, полиция района "отрапортовала" об установлении убийцы и завершении расследования. Виновным признан некий "Ж" на основании его явки с повинной, то есть добровольного признания вины. При этом дело об убийстве было прекращено в связи со смертью подозреваемого.
"Однако, как установлено прокуратурой, "Ж" умер за 5 лет до того, как он якобы явился с повинной. Иными словами, явку с повинной он не писал, его вина в совершении преступления материалами уголовного дела не доказана. Таким образом, сотрудники полиции в целях искусственного повышения показателей раскрываемости преступности, нарушили основные принципы уголовного законодательства. Прокуратурой отменены все процессуальные решения о признании "Ж" виновным. Организация расследования поручено другому органу", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В отношении виновных сотрудников инициирован вопрос о привлечении к ответственности. Для того, чтобы установить данные обстоятельства, сотрудникам Генеральной прокуратуры не понадобилось выезжать на место. Дело в электронном формате изучено в онлайн-режиме посредством информационных систем. В целом, проверки обоснованности досудебных расследований в отношении граждан осуществляются прокурорами на постоянной основе.
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