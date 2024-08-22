Полиция будет штрафовать отдыхающих за мусор в районе "Голубой бухты" в Мангистау

В соцсети распространилось видео о том, что из-за безответственных действий отдыхающих место под названием "Голубая бухта", расположенное на берегу моря в Тупкараганском районе, было усыпано мусором. Теперь в морском заливе "Голубая бухта", излюбленном жителями и гостями Мангистауской области, дежурит полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

"Голубая бухта" расположена в 70 км от города Форт-Шевченко и в 40 км от населенного пункта Сайын Шапагатов. Указанное место относится к зоне, где купание запрещено. Об этом свидетельствует билборд, установленный акиматом села Саин Шапагатов перед въездом на зону.

Отмечено, что поскольку набережная не является коммунальным пляжем, специальных средств на содержание чистоты там не предусмотрено.

"Несмотря на то, что природная зона "Голубая бухта" является запретным для купания и отдыха местом, в летний период там собирается множество отдыхающих из разных регионов. И, к сожалению, большинство из них оставляет за собой мусор. Акиматом Тупкараганского района 21 августа проведена большая уборка в этом месте. В дальнейшем патрульная полиция планирует организовать дежурство и, в случае нарушения чистоты, налагать на нерадивых граждан штрафы", - комментируют в акимате села.

Там также проинформировали, что в летнее время будут выделяться средства на уборку морского побережья.