Полиция арестовала предполагаемых убийц раввина в ОАЭ

Стало известно, что в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) были арестованы подозреваемые в громком убийстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел страны.

Аресту подвергли троих человек. Они, как предполагает следствие, убили молдаванского раввина Цви Когана. Это граждане Узбекистана в возрасте от 28 до 33 лет, отметили в МВД.

Поиски раввина полиция эмиратов вела в партнерстве с Израилем, который уже назвал случившееся с Коганом "чудовищным актом антисемитизма".

Напомним, 28-летний Коган был помощников главного раввина еврейской общины эмиратов, держал кошерный магазин. Он жил в Дубае (ОАЭ) с 2020 года когда две страны установили дипломатические отношения в рамках Авраамских соглашений.

Наблюдатели полагают, что за похищением и убийством Когана стоит Тегеран. Ранее его объявили без вести пропавшим, но позже нашли тело.