Полиция Алматы проводит проверки общественного транспорта

В ДП мегаполиса сообщили, что с 10 по 16 июня в городе проводится ОПМ “Автобус”, направленное на повышение транспортной и трудовой дисциплины водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на автомобильном транспорте, выявление фактов эксплуатации технически неисправного или переоборудованного пассажирского транспорта, а также пресечение нелегальных пассажирских перевозок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

“В первую очередь обращаемся к водителям общественного транспорта и напоминаем им о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, вежливом и корректном обращении к пассажирам. Помните, что Вам доверена жизнь людей, и Вы обязаны обеспечить их безопасное, комфортное передвижение. Кроме того, напоминаем о необходимости соблюдения требований Правил перевозки организованных групп детей при их транспортировке на ЕНТ, экскурсии и в туристические поездки. При перевозке детей в автомобиле, необходимо использовать детские удерживающие устройства и автокресла”, — уточнил начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.

Спикер также напомнил, что транспортное средство является источником повышенной опасности.