Полиция Алматы проводит проверки общественного транспорта
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В ДП мегаполиса сообщили, что с 10 по 16 июня в городе проводится ОПМ “Автобус”, направленное на повышение транспортной и трудовой дисциплины водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на автомобильном транспорте, выявление фактов эксплуатации технически неисправного или переоборудованного пассажирского транспорта, а также пресечение нелегальных пассажирских перевозок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
“В первую очередь обращаемся к водителям общественного транспорта и напоминаем им о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, вежливом и корректном обращении к пассажирам. Помните, что Вам доверена жизнь людей, и Вы обязаны обеспечить их безопасное, комфортное передвижение. Кроме того, напоминаем о необходимости соблюдения требований Правил перевозки организованных групп детей при их транспортировке на ЕНТ, экскурсии и в туристические поездки. При перевозке детей в автомобиле, необходимо использовать детские удерживающие устройства и автокресла”, — уточнил начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.
Спикер также напомнил, что транспортное средство является источником повышенной опасности.
“При управлении любым видом транспорта нельзя отвлекаться, пользоваться телефоном. Это позволит избежать дорожно-транспортных происшествий”, — резюмировал Кулбаев.