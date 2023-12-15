Полиция Алматы перешла на усиленный режим

Для обеспечения общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения преступлений, а также иных противоправных действий, в период празднования Дня Независимости Республики Казахстан, полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Перед нами стоит важнейшая задача обеспечить должный общественный порядок и безопасность граждан. Это наш конституционный и профессиональный долг и выполнить его на высоком организационном и качественном уровне – почетная обязанность всех сотрудников органов и подразделений департамента. Каждый сотрудник полиции должен помнить, что борьба с преступностью и правонарушениями основана на строгом соблюдении законности", – сказал глава ДП Арыстангани Заппаров.

Глава алматинской полиции также обратил особое внимание на реализацию одной из приоритетных концепций МВД по переходу на сервисную модель функционирования, что способствует повышению качества работы полиции.