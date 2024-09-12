"Не отвечайте на видеозвонки от незнакомых людей" - МВД обратилось к казахстанцам
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Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД в городе Алматы ликвидировали четыре сall-центра, передает Polisia.kz.
Интернет-мошенники звонили за рубеж, в том числе гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии. Обманом завлекали их в несуществующие инвестиционные сделки.
Задержано 47 иностранных граждан, а также 5 граждан Казахстана. Уже установлено совершение ими свыше 2000 звонков заграницу, а именно гражданам США, Ирана, Малайзии и Китая.
В ходе обыска изъято свыше 1500 телефонов, 57 ноутбуков и компьютеров, более 1000 sim-карт.
В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению интернет-мошенничества в отношении казахстанцев. Следственные мероприятия продолжаются.
"МВД призывает всех быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников. Вот несколько простых правил: Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах и соцсетях. Если случайно это сделали, то отключите все устройства в настройках мессенджера. Не отвечайте на видеозвонки от незнакомых людей. Если кто-то по телефону предлагает оформить кредит, продать имущество или перевести деньги на якобы “безопасный” счет — не верьте. Правоохранительные органы и сотрудники банков никогда не проводят такие операции по телефону. Не передавайте свои личные данные, банковские реквизиты, срок действия карт и CVV-коды никому. Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Прежде чем принять решение, изучите все внимательно. И самое важное — устанавливайте приложения только через проверенные магазины, такие как AppStore и PlayMarket. Берегите себя и свои данные! Полиция всегда рядом, но многое зависит и от вашей бдительности", – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
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