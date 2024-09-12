"Не отвечайте на видеозвонки от незнакомых людей" - МВД обратилось к казахстанцам

Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД в городе Алматы ликвидировали четыре сall-центра, передает Polisia.kz.

Интернет-мошенники звонили за рубеж, в том числе гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии. Обманом завлекали их в несуществующие инвестиционные сделки.

Задержано 47 иностранных граждан, а также 5 граждан Казахстана. Уже установлено совершение ими свыше 2000 звонков заграницу, а именно гражданам США, Ирана, Малайзии и Китая.

В ходе обыска изъято свыше 1500 телефонов, 57 ноутбуков и компьютеров, более 1000 sim-карт.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению интернет-мошенничества в отношении казахстанцев. Следственные мероприятия продолжаются.