Полицейскому выстрелили в голову в здании департамента полиции Алматы

Фото: uralskweek.kz

Сегодня в здании департамента полиции Алматы произошла трагедия. Полицейский постовой случайно застрелил коллегу, передаёт BaigeNews.kz. В ДП Алматы подтвердили произошедшее.

"Сегодня, 5 июня, в результате неосторожного обращения с табельным оружием, полицейский-постовой произвел выстрел в своего коллегу, который от полученных травм скончался. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 104 УК РК. Назначены соотвествующие экспертизы", - сообщили в полиции Алматы.

Отмечается, что вызов на место происшествия поступил в 08:00 часов. Пострадавший скончался на месте от полученного пулевого ранения в голову.