Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО

Фото: МЭПР РК

В СКО за незаконную охоту на диких гусей задержаны четыре жителя области, в том числе действующий сотрудник полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов РК.

Их задержали днём 6 мая госинспекторы оперативной группы "Сапсан" и сотрудники областной территориальной инспекции Минэкологии на берегу озера Чаглытенгиз близ села Барыколь Киалинского сельского округа Аккаинского района.

У данных лиц не было разрешительных документов на охоту. У них изъяты 31 тушка диких перелётных гусей, две моторные лодки, три охотничьих ружья (12-й калибр).

"В результате незаконного отстрела 31 дикого гуся причинённый ущерб государству предварительно составил 800 тысяч тенге", — сообщается в пресс-релизе.

На место задержания вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции Аккаинского района СКО. Проводится осмотр места происшествия и первоначальные следственно-оперативные мероприятия.

Факт незаконной охоты зарегистрирован в ЕРДР Аккаинского района по статье 337 часть 3 УК РК (Незаконная охота, совершённая группой лиц). Начато досудебное расследование.