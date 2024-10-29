Полицейского в неприглядном виде вывели из кафе Костаная
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пьяного полицейского сняли на видео в одном из кафе Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.
В редакции портала сообщили, что им прислали видео, на котором видно, как отмечает День республики старший инспектор по личному составу департамента полиции Костанайской области Булат Ибрашев.
Все действия происходят в кафе "Понаехали". На видео видно, как подполковника выводят из увеселительного заведения.
Отмечается, что в праздничные дни, по информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, сотрудники органов правопорядка были на усиленном варианте несения службы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В областном департаменте полиции прокомментировали данное видео.
"По данному факту назначено служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям сотрудника и определена степень виновности как сотрудника, так и руководства", – сообщили в полиции.
Самое читаемое
- Фейк о туранском тигре в Шымкенте разоблачили эксперты
- Болельщики "Астаны" попали в ДТП перед матчем с "Актобе": погиб молодой парень
- 15 лет опасного соседства: незаконную АЗС возле котельной снесли в Семее
- Стали известны подробности пожара в ТРЦ "Baizaar" в Атырау
- Головкин выступил на открытии первого чемпионата мира по боксу U19 World Boxing в США