Полицейского в неприглядном виде вывели из кафе Костаная

Пьяного полицейского сняли на видео в одном из кафе Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.



В редакции портала сообщили, что им прислали видео, на котором видно, как отмечает День республики старший инспектор по личному составу департамента полиции Костанайской области Булат Ибрашев.

Все действия происходят в кафе "Понаехали". На видео видно, как подполковника выводят из увеселительного заведения.

Отмечается, что в праздничные дни, по информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, сотрудники органов правопорядка были на усиленном варианте несения службы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИнфоАгентство "ТоболИнфо" (@tobol_info)

В областном департаменте полиции прокомментировали данное видео.