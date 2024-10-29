  • 29 Октября, 02:14
  • BAIGENEWS

Полицейского в неприглядном виде вывели из кафе Костаная

Сегодня, 01:33
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скриншот видео Сегодня, 01:33
Сегодня, 01:33
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Фото: скриншот видео

Пьяного полицейского сняли на видео в одном из кафе Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

В редакции портала сообщили, что им прислали видео, на котором видно, как отмечает День республики старший инспектор по личному составу департамента полиции Костанайской области Булат Ибрашев.

Все действия происходят в кафе "Понаехали". На видео видно, как подполковника выводят из увеселительного заведения.

Отмечается, что в праздничные дни, по информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, сотрудники органов правопорядка были на усиленном варианте несения службы.

 
 
 
 
 
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Публикация от ИнфоАгентство "ТоболИнфо" (@tobol_info)

В областном департаменте полиции прокомментировали данное видео. 

"По данному факту назначено служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям сотрудника и определена степень виновности как сотрудника, так и руководства", – сообщили в полиции.

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