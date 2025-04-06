В Караганде судят бывшего начальника следственного управления департамента полиции региона Рустама Кулькеева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Он проходит по делу о краже майнингового оборудования с территории КарГРЭС в Темиртау.

Рустам Кулькеев вину не признаёт. Он разрешил себя снимать на видео и заявил, что ему скрывать нечего, он не нарушал закон и намерен добиваться полного оправдания. Кроме троих адвокатов, интересы экс-главного следователя области представляет его супруга. Она стала общественным защитником. Адвокаты заявили, что это дело было возбуждено незаконно.

Адвокат Асель Койшибаева просила объединить уголовное дело в отношении Кулькеева с другим делом, где на скамье подсудимых находятся следователь Канатов, сотрудник акимата Николай Ким и предприниматель Алишер Акатаев. Эту тройку обвиняют в краже майнингового оборудования, перевозке из Темиртау в Караганду.

Прокурор Жазира Сабденова поддержала это и обратилась к суду с ходатайством о соединении двух уголовных дел. Судья Шарип Сисимбаев, выйдя из совещательной комнаты, удовлетворил ходатайство и соединил эти два уголовных дела. Теперь подсудимых будет четверо.

Главное судебное разбирательство по делу назначено на 9 апреля.

В ноябре 2023 года ДП региона сообщало, что двух бывших сотрудников полиции (в том числе Кулькеева) подозревают в краже майнингового оборудования, изъятого в рамках другого уголовного дела. Их обоих уволили из органов по отрицательным мотивам.

Рустам Кулькеев был задержан осенью 2024 года.