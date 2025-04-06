Экс-полицейского судят по делу о краже майнингового оборудования
Подсудимый вину не признаёт и намерен добиваться полного оправдания.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде судят бывшего начальника следственного управления департамента полиции региона Рустама Кулькеева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".
Он проходит по делу о краже майнингового оборудования с территории КарГРЭС в Темиртау.
Рустам Кулькеев вину не признаёт. Он разрешил себя снимать на видео и заявил, что ему скрывать нечего, он не нарушал закон и намерен добиваться полного оправдания. Кроме троих адвокатов, интересы экс-главного следователя области представляет его супруга. Она стала общественным защитником. Адвокаты заявили, что это дело было возбуждено незаконно.
Адвокат Асель Койшибаева просила объединить уголовное дело в отношении Кулькеева с другим делом, где на скамье подсудимых находятся следователь Канатов, сотрудник акимата Николай Ким и предприниматель Алишер Акатаев. Эту тройку обвиняют в краже майнингового оборудования, перевозке из Темиртау в Караганду.
Прокурор Жазира Сабденова поддержала это и обратилась к суду с ходатайством о соединении двух уголовных дел. Судья Шарип Сисимбаев, выйдя из совещательной комнаты, удовлетворил ходатайство и соединил эти два уголовных дела. Теперь подсудимых будет четверо.
Главное судебное разбирательство по делу назначено на 9 апреля.
В ноябре 2023 года ДП региона сообщало, что двух бывших сотрудников полиции (в том числе Кулькеева) подозревают в краже майнингового оборудования, изъятого в рамках другого уголовного дела. Их обоих уволили из органов по отрицательным мотивам.
Рустам Кулькеев был задержан осенью 2024 года.
Самое читаемое