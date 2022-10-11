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Полицейского, скрывшего ДТП, задержали в Алматы Сегодня, 15:40
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Полицейского, скрывшего ДТП, задержали в Алматы

Кадры задержания в Алматы сотрудника полиции распространяют в соцсетях. В ДП прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик опубликовал в своём Telegram-канале журналист Михаил Козачков.

"Управлением собственной безопасности ДП Алматы, реализуя принципы неотвратимости наказания и искоренения коррупционных проявлений в рядах ОВД, сегодня за непривлечение к административной ответственности по факту ДТП задержан сотрудник ОАП УП Алмалинского района, гражданин Б., 1986 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование", - сообщили в полиции.

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#полиция #Алматы #Коррупция
Журналист
Сегодня, 15:40
413
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