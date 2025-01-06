Полицейский предотвратил тяжкое преступление в Таразе и был ранен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 3 января около 5:00 в одном из кафе города. 21-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повздорил с охранником заведения, напал на него с ножом и пытался нанести телесные повреждения. Вовремя вмешался сотрудник полиции, который вышел в этот день на усиленную службу.

Спасая охранника, лейтенант полиции пострадал от ножевого ранения в руку. Сотрудник, применив приёмы рукопашного боя, обезвредил злоумышленника и предотвратил тяжкое преступление.

Полицейский задержал подозреваемого до прибытия следственно-оперативной группы. В отношении задержанного начато уголовное дело по факту хулиганства, проводятся следственные действия.



