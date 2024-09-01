Полицейского ранили ножом в Шымкенте
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Неизвестный напал на полицейского с ножом, передаёт BaigeNews.kz.
Издание Оtyrar.kz опубликовало видео, на кадрах видно, как мужчина убегает с места инцидента, а полицейский лежит без сознания на проезжей части.
Как сообщили очевидцы, полицейский получил ножевое ранение. Раненый сотрудник полиции доставлен в больницу.
Видео прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.
"1 сентября при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 380 УК РК “угроза или насильственные действия в отношении представителя власти", — сообщили в пресс-службе.
Отмечается также, что подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
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