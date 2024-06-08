  • 8 Июня, 09:05
  • BAIGENEWS

Полицейского провезли на капоте автомобиля в Шымкенте

Сегодня, 07:55
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 07:55
Сегодня, 07:55
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Фото: скриншот видео

Видео, на котором полицейского провезли на капоте автомобиля, попало в Сеть, передаёт BaigeNews.kz.

Очевидцы сняли инцидент на видео и прислали в Telegram-канал Otyrar. Отмечается, что он произошёл в Шымкенте.

На кадрах сотрудник патрульной полиции, лёжа на капоте автомашины Toyota, пытается остановить водителя. Прежде чем остановиться, он провёз полицейского несколько метров. 

В департаменте полиции Шымкента прокомментировали видео:

"Водителя Toyota пытались остановить за нарушение правил дорожного движения "по-хорошему". Но тот не стал подчиняться требованиям стражей порядка. После произошедшего на злостного нарушителя составили протоколы по нескольким статьям".

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