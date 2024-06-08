Полицейского провезли на капоте автомобиля в Шымкенте

Видео, на котором полицейского провезли на капоте автомобиля, попало в Сеть, передаёт BaigeNews.kz.

Очевидцы сняли инцидент на видео и прислали в Telegram-канал Otyrar. Отмечается, что он произошёл в Шымкенте.

На кадрах сотрудник патрульной полиции, лёжа на капоте автомашины Toyota, пытается остановить водителя. Прежде чем остановиться, он провёз полицейского несколько метров.

В департаменте полиции Шымкента прокомментировали видео: