Полицейского провезли на капоте автомобиля в Шымкенте
Сегодня, 07:55
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Сегодня, 07:55Сегодня, 07:55
145Фото: скриншот видео
Видео, на котором полицейского провезли на капоте автомобиля, попало в Сеть, передаёт BaigeNews.kz.
Очевидцы сняли инцидент на видео и прислали в Telegram-канал Otyrar. Отмечается, что он произошёл в Шымкенте.
На кадрах сотрудник патрульной полиции, лёжа на капоте автомашины Toyota, пытается остановить водителя. Прежде чем остановиться, он провёз полицейского несколько метров.
В департаменте полиции Шымкента прокомментировали видео:
"Водителя Toyota пытались остановить за нарушение правил дорожного движения "по-хорошему". Но тот не стал подчиняться требованиям стражей порядка. После произошедшего на злостного нарушителя составили протоколы по нескольким статьям".
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