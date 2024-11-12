  • 12 Ноября, 12:06
  • BAIGENEWS

Полицейского порезали в драке в Алматы

Сегодня, 11:02
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:02
Сегодня, 11:02
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Фото: pixabay.com

В Алматы рядом с одним из кафе произошла драка, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что сотрудник полиции из УП Наурызбайского района "получил ножевое ранение грудной клетки с левой стороны". Об этом написали в Telegram-канале Egov.Press. Полицейский на тот момент находился вне службы. 

В городском Департаменте полиции рассказали, что подозреваемого уже задержали. 

"По данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства преступления устанавливаются", - прокомментировали случай в пресс-службе ДП Алматы.

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