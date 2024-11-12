Полицейского порезали в драке в Алматы
Сегодня, 11:02
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Сегодня, 11:02Сегодня, 11:02
154Фото: pixabay.com
В Алматы рядом с одним из кафе произошла драка, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что сотрудник полиции из УП Наурызбайского района "получил ножевое ранение грудной клетки с левой стороны". Об этом написали в Telegram-канале Egov.Press. Полицейский на тот момент находился вне службы.
В городском Департаменте полиции рассказали, что подозреваемого уже задержали.
"По данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства преступления устанавливаются", - прокомментировали случай в пресс-службе ДП Алматы.
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