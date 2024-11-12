Полицейского порезали в драке в Алматы

В Алматы рядом с одним из кафе произошла драка, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что сотрудник полиции из УП Наурызбайского района "получил ножевое ранение грудной клетки с левой стороны". Об этом написали в Telegram-канале Egov.Press. Полицейский на тот момент находился вне службы.

В городском Департаменте полиции рассказали, что подозреваемого уже задержали.