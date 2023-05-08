Полицейского подозревают в распространении "синтетики" в Костанае

В Костанае задержан сотрудник полиции, подозреваемый в распространении синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"5 мая в результате совместной операции сотрудников ДКНБ по Костанайский области и УСБ ДП Костанайской области, в Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в распространение синтетических наркотиков. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование предусмотренное статьёй 297 часть 3 УК РК", — сообщили в полиции.