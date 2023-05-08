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proky.ru Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:32
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Фото: proky.ru

Полицейского подозревают в распространении "синтетики" в Костанае

В Костанае задержан сотрудник полиции, подозреваемый в распространении синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"5 мая в результате совместной операции сотрудников ДКНБ по Костанайский области и УСБ ДП Костанайской области, в Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в распространение синтетических наркотиков. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование предусмотренное статьёй 297 часть 3 УК РК", — сообщили в полиции.

Остальная информация в интересах следствия не разглашается.

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Сегодня, 16:32
337
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