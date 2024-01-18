Полицейского оштрафовали на 1,6 млн тенге за получение взятки в Караганде

Казыбекбийским районным судом Караганды рассмотрено дело в отношении сотрудника полиции на транспорте за получение взятки, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе проведения досудебного расследования сотрудниками УСБ транспортной полиции установлено, что Б., являясь начальником взвода, стал требовать от сотрудника своего подразделения передачи ежемесячно по 6 000 -10 000 тенге за общее покровительство, а также включения в график дежурств на поездах, и получил от потерпевшего взятку в сумме 53 000 тенге", - сообщили в суде.

Прокурор просил назначить полицейскому наказание в виде штрафа в 30-кратном размере взятки с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и квазигосударственном секторе, а также звания – майор полиции.

Сторона защиты отрицала факт получения взятки и просила оправдать Б.

Санкция части 1-1 статьи 366 УК РК предусматривают наказание в виде штрафа от 30 до 50 кратного размера от суммы взятки.

В отношении Б. суд учёл наличие на иждивении четырёх малолетних детей и назначил штрафа в размере 1 590 000 тенге.

Осуждённый пожизненно лишён права работать на государственной службе и специального звания - майор полиции.

Приговор суда не вступил в законную силу.