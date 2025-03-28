В Восточно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего Д. и 35-летнего Ж., который ранее работал в полиции. По данным источников, следователи ОП Алтайского района расследуют преступления, связанные с неоднократными действиями сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, не достигших 16 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточняется, на момент совершения преступлений второй являлся действующим сотрудником правоохранительных органов. В пресс-службе Департамента полиции ВКО подтвердили факт выявления преступления их сотрудниками.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанные водворены в изолятор временного содержания. Кроме того, сообщаем, что А. Жумагулов уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — заявили в ведомстве.

Следствие продолжает комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.