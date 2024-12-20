Полицейского насмерть сбили на трассе в Алматинской области
Он находился при исполнении служебных обязанностей.
Сегодня, 22:54
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Сегодня, 22:54Сегодня, 22:54
131Фото: baigenews.kz
Полицейский погиб на трассе Алматы-Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.
"По предварительным данным, водитель Toyota Camry 35 в условиях гололёда не справился с рулевым управлением и допустил наезд на инспектора службы областного батальона патрульной полиции, после чего по инерции столкнулся со служебной машиной Hyundai Elantra. В результате ДТП сотрудник полиции скончался на месте", - заявили в ДП Алматинской области.
Коллеги выразили глубокие соболезнования семье погибшего при исполнении полицейского.
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