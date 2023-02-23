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Полицейского нашли мёртвым в Павлодарской области Вчера, 22:47
336
Вчера, 22:47
336

Полицейского нашли мёртвым в Павлодарской области

Полицейский совершил суицид в Аксу Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, по факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК.

"23 февраля в 6:35 в селе имени Мамаита Омарова города Аксу в сарае дома обнаружено тело участкового инспектора полиции, который покончил жизнь самоубийством путем повешения. Со слов супруги, в семье были частые ссоры", - уточнили в полиции.

Обстоятельства и причины случившегося выясняют.

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#полиция #Павлодарская область
BaigeNews.kz
Вчера, 22:47
336
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