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Вчера, 22:47
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Полицейского нашли мёртвым в Павлодарской области
Полицейский совершил суицид в Аксу Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Как сообщили в областном департаменте полиции, по факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК.
"23 февраля в 6:35 в селе имени Мамаита Омарова города Аксу в сарае дома обнаружено тело участкового инспектора полиции, который покончил жизнь самоубийством путем повешения. Со слов супруги, в семье были частые ссоры", - уточнили в полиции.
Обстоятельства и причины случившегося выясняют.
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