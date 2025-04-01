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Полицейского нашли мертвым на съемной квартире в Таразе

Сегодня, 09:08
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:08
Сегодня, 09:08
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Фото: pixabay.com

В социальных сетях распространилась информация о том, что на одной из квартир Тараза нашли тело полицейского, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что квартира сдавалась посуточно.

В Департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали данный факт. Там заявили, что возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

"На место происшествия оперативно прибыли руководство Департамента полиции и следственно-оперативная группа. Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего проводятся все необходимые комплексные следственно-оперативные мероприятия", – говорится в сообщении.

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