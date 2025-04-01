В социальных сетях распространилась информация о том, что на одной из квартир Тараза нашли тело полицейского, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что квартира сдавалась посуточно.

В Департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали данный факт. Там заявили, что возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".