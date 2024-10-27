Полицейского наградили за спасение людей в Туркестанской области
Сегодня, 15:12
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Сегодня, 15:12Сегодня, 15:12
126Фото: МВД РК
В Кентау полицейского отметили нагрудным знаком "Ерлігі үшін", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
На торжественном мероприятии "Жаса, жайна, Қазақстан!" участковый инспектор полиции из города Кентау Есимхан Багзатхан награжден нагрудным знаком “Ерлігі үшін” за героизм. Награду вручал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды по Указу Президента РК Касым-Жомарта Токаева.
"Багзатхан дважды спас людей от гибели: он вошел через балкон на 5-м этаже в квартиру, где оказался запертым 3-летний малыш, и вовремя остановил мужчину, пытавшегося выпрыгнуть из окна четвёртого этажа", — пояснили в МВД.
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