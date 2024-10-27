Полицейского наградили за спасение людей в Туркестанской области

В Кентау полицейского отметили нагрудным знаком "Ерлігі үшін", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

На торжественном мероприятии "Жаса, жайна, Қазақстан!" участковый инспектор полиции из города Кентау Есимхан Багзатхан награжден нагрудным знаком “Ерлігі үшін” за героизм. Награду вручал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды по Указу Президента РК Касым-Жомарта Токаева.