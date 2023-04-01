Полицейского начальника Уральска подозревают во взяточничестве

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Взамен полицейский обещал не препятствовать движению грузовых авто с зерном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По информации департамента по противодействию коррупции ЗКО, командир взвода батальона патрульной полиции УП Уральска подозревается в получении взятки в размере 110 тысяч тенге за за беспрепятственное передвижение по города грузовых авто с зерном, ввезенным с территории РФ, с превышением допустимой нагрузки. Кроме этого полицейский обещал оказывать дальнейшее общее покровительство.

"Департаментом по противодействию коррупции по ЗКО при координации прокуратуры области выявлен факт получения взятки командиром взвода батальона патрульной полиции Управления полиции г.Уральск, уголовное дело в отношении которого в настоящее время расследуется. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в антикоррупционной службе.

Иную информацию в интересах следствия борцы с коррупцией раскрывать не стали.