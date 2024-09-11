Полицейского лишили прав за наезд на ребёнка в Усть-Каменогорске

В специализированном суде по административным правонарушениям Усть-Каменогорска рассмотрели дело в отношении полицейского, сбившего на своём авто трёхлетнего ребенка, передаёт BaigeNews.kz.

"Гражданин А. 6 июня в 17:20, управляя Toyota Carina E, на проспекте Казыбек би не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу С., 09.11.2020 года рождения, на нерегулируемом переходе, допустил наезд на неё, в результате пешеход получила телесные повреждения", - сообщили в суде.

Мужчина вину признал.

Санкция части 2 статьи 610 КоАП предусматривает штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

При определении вида и размера административного взыскания, суд учёл обстоятельства совершённого правонарушения, последствий ДТП и посчитал необходимым лишить гражданина А. права управления транспортным средством на девять месяцев.

Постановление не вступило в законную силу.