  • 17 Марта, 14:35
  • BAIGENEWS

Полицейского избили в Щучинске и плюнули ему в лицо

Два брата и супруга одного из них напали на участкового во время патрулирования.

Сегодня, 12:24
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 12:24
Сегодня, 12:24
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Фото: baigenews.kz

Нападение на участкового полиции произошло 15 марта во время патрулирования. Он остановил водителя легковушки для проверки, а в итоге был избит, передаёт BaigeNews.kz.

По данным из соцсетей, страж порядка остановил автомобиль "УАЗ" для проверки. Он выяснил, что водитель машины ранее был лишен прав на вождение. 

"На требования сотрудника полиции он ответил ударами в лицо, их было несколько. Во время сопротивления полицейскому вышел пассажир, брат водителя и тоже напал на полицейского. Нанес несколько ударов по лицу. Не осталась в стороне и супруга водителя. Она провоцировала конфликт, оскорбляла его и в конце плюнула в лицо", - говорится в публикации nayzakokshe в Instagram.

Далее семья скрылась, но позже была задержана.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции проводится досудебное расследование.

"Личности нарушителей установлены, в настоящее время они задержаны и находятся под следствием. Департамент полиции предупреждает что невыполнение законных требований  сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей влечет административную и уголовную ответственность", - прокомментировали в ДП.

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