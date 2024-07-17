Полицейский выстрелил вратарю в ногу во время драки на матче в Бразилии

Потасовка возникла между футболистами клубов "Гремио Анаполис" и "Сентро Оэсте". Голкипер бразильского футбольного клуба "Гремио Анаполис" получил ранение во время драки после матча: один из полицейских открыл стрельбу и попал в игрока, передает BaigeNews.kz со ссылкой на O Globo.

Фото:Vinícius Canuto

Инцидент произошел на игре 12-го тура чемпионата штата Гояс, в рамках которого "Гремио Анаполис" принимал у себя дома клуб "Сентро Оэсте" (1:2).

После финального свистка у кромки поля стадиона "Жонас Дуэрте" возникла потасовка между футболистами обоих клубов, ее пришлось разнимать полиции. Один из бойцов Специализированной полицейской роты (CPE) произвел выстрел из травматического оружия, в результате чего резиновая пуля попала в ногу вратаря домашней команды Рамона Соузы.