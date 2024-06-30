Полицейский выстрелил себе в голову в Павлодарской области
Сегодня, 20:53
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Сегодня, 20:53Сегодня, 20:53
119Фото: ktk.kz
В Павлодарской области 22-летний младший сержант отдела полиции Иртышского района попал в реанимацию с ранением в голову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Информация об инциденте появилась в Telegram-канале kerek.pv. По словам автора сообщения, молодой человек выстрелил в себя из табельного оружия, когда пришёл домой на обед.
"По данному факту проводится расследование. Обстоятельства и причины устанавливаются. Сотрудник полиции находится в реанимации", – прокомментировал заместитель начальника департамента полиции Сафуан Жампейсов.
Как сообщили в первой городской больнице Павлодара, младший сержант впал в кому. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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