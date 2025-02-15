Полицейский в костюме капибары задержал наркоторговца в Перу
А в прошлом году офицер полиции, переодетый Гринчем, ворвался в наркопритон в Лиме.
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В Перу полицейский переоделся в костюм капибары, чтобы задержать торговца наркотиками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"В городе Лурине, расположенном неподалеку от столицы Лимы, группа полицейских, используя тактику маскировки, задержала с поличным наркоторговца", — говорится в сообщении правоохранителей Перу.
Отмечается, что подозреваемый открыл входную дверь полицейскому, переодетому в костюм капибары, и разрешил ему войти. Мужчину сразу же задержали.
У наркоторговца нашли 1700 упаковок с запрещенными веществами.
Перуанская полиция уже не первый раз использует для задержаний маскировку. Так, в прошлом году незадолго до католического Рождества офицер полиции Перу, переодетый вымышленным персонажем Гринчем, ворвался в наркопритон в Лиме. Тогда изъяли большое количество марихуаны. А во время празднования Хеллоуина полицейские, переодевшись в костюмы героев комиксов Дэдпула и Росомахи, задержали банду наркоторговцев на севере Перу.