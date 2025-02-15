В Перу полицейский переоделся в костюм капибары, чтобы задержать торговца наркотиками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В городе Лурине, расположенном неподалеку от столицы Лимы, группа полицейских, используя тактику маскировки, задержала с поличным наркоторговца", — говорится в сообщении правоохранителей Перу.

Отмечается, что подозреваемый открыл входную дверь полицейскому, переодетому в костюм капибары, и разрешил ему войти. Мужчину сразу же задержали.

У наркоторговца нашли 1700 упаковок с запрещенными веществами.

Перуанская полиция уже не первый раз использует для задержаний маскировку. Так, в прошлом году незадолго до католического Рождества офицер полиции Перу, переодетый вымышленным персонажем Гринчем, ворвался в наркопритон в Лиме. Тогда изъяли большое количество марихуаны. А во время празднования Хеллоуина полицейские, переодевшись в костюмы героев комиксов Дэдпула и Росомахи, задержали банду наркоторговцев на севере Перу.