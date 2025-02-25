В октябре 2024 года во время учебно-тренировочных сборов в Костанае участковый инспектор Кайрат Жексембин получил инфаркт. Он впал в кому и с тех пор остается в больнице. Его жена Ольга Жексембина опасается, что теперь семья может остаться без средств к существованию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

15 октября 2024 года полицейский во время пробежки почувствовал себя плохо и упал без сознания. Врачи диагностировали обширный инфаркт, после чего мужчина впал в кому. Супруга утверждает, что до сборов он жаловался на давление и боли в сердце, но его все равно отправили на тренировки.

После огласки ситуации в СМИ в Департаменте полиции Костанайской области заявили:

Инцидент связан с исполнением служебных обязанностей.

Жексембин получит единовременную компенсацию.

Нарушений в организации сборов не выявлено.

Сослуживцы собрали дополнительную материальную помощь семье.

На сегодняшний день известно, что полицейский провел месяц в реанимации Костанайской областной больницы. Затем несколько раз переводился между больницами. Сейчас он не разговаривает, но реагирует на внешние раздражители. Начал самостоятельно есть, но ему все еще требуется постоянный уход.

Жена оплачивает лекарства, массажи, ЛФК и сиделку самостоятельно. Но вскоре ее могут оставить без основного дохода.

Помимо прочего, недавно Ольга узнала, что мужа собираются уволить и отправить на определение группы инвалидности.

"Я в шоке. Не знаю, как мы будем выживать дальше", — говорит она.

В полиции объяснили, что по закону сотрудники МВД могут находиться на больничном не более 4 месяцев подряд. Далее военно-врачебная комиссия решит, годен ли он к дальнейшей службе.

Ольга Жексембина признается, что раньше справлялась сама, но расходы не уменьшаются, а реабилитация будет дорогой и долгой.

Супруга верит, что Кайрат сможет восстановиться, но без поддержки это будет сложно.