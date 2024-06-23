Полицейский в четвёртом поколении: кто расследует самые резонансные дела в области Абай

Служба в следственном подразделении полиции отличается особыми требованиями к работе. Всестороннее, объективное и, что не маловажно, оперативное расследование, вовлекает много разных ресурсов. И время — один из ключевых факторов. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с человеком, который расследует самые резонансные дела области Абай. Следователь Азамат Нуртуганов рассказал, почему каждое новое дело можно сравнить с шахматной партией, и что нужно уметь, чтобы восстановить справедливость.

Полицейское детство

Это в классическом боевике полицейский досконально расследует одно громкое дело и ведёт зрителя по следам преступника. А в жизни таких уголовных дел у одного следователя может быть до 10 одновременно. В таких случаях, говорит Азамат, важна дисциплина. Без неё работа в следственном отделе невозможна.

"Мой дед всегда цитировал Дзержинского: "Холодная голова, горячее сердце, чистые руки". Это его кредо. И я согласен с этой общеизвестной формулой качественного расследования", — начал свой рассказ капитан полиции Азамат Нуртуганов.

Старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП области Абай Азамат Нуртуганов — полицейский в четвёртом поколении. Его детство прошло в окружении серьёзных, вдумчивых, много работающих мужчин, у которых под пиджаком — табельное оружие в кобуре, в глазах — проницательность. Для таких специалистов не существует мелочей. Они видят то, на что другие не обращают внимания.

Азамат родился в селе Калбатау Жарминского района. Братья его родителей — сотрудники полиции и специальных органов. Родной дедушка Нұртуған Тусупбаев 32 года отработал в уголовном розыске, занимал руководящие должности. Прадед, участник Великой отечественной войны погиб на поде боя под Сталинградом, прадед по линии матери, выпускник Московской школы НКВД, тоже погиб на фронте. Поэтому вопрос о выборе профессии решился сам собой.

"Можно сказать, что профессия выбрала меня сама. Я с детства видел работу полицейского", — вспоминает Азамат Нуртуганов.

После обучения ровесник казахстанской полиции Азамат Нуртуганов по распределению отправился работать в РОВД Глубоковского района Восточно-Казахстанской области, который заложил крепкий фундамент навыков и знаний начинающего следователя.

Первое расследование связано с кражей имущества, как и у большинства районных следователей. За восемь лет работы наш собеседник прошёл все стадии карьерного роста и следственных подразделениях полиции. После службы в районном центре более 4-х лет работал в Ауэзовском отделе полиции города Семей, где стал расследовать категории тяжких дел на государственном языке. Затем его перевели в отделение по расследованию преступлений против личности Управления полиции города Семей, а после — в Департамент полиции области Абай. Он проливает свет в делах против половой неприкосновенности, личности, связанные с имуществом, а так же в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Фото: ДП области Абай

У всех на слуху

В течение года Азамат в составе межведомственной группы расследовал затяжное дело по случаю январских событий, которое находилось в производстве около года. На его счету сотни кейсов, среди которых те самые резонансные и громкие, которые обсуждают по всей стране. Для их объективного расследования полицейский должен обладать набором необходимых внутренних и наработанных качеств.

"Следователь — это лицо, которое осуществляет досудебное расследование совместно с другими подразделениями полиции. Убийства, двойные убийства, преступления против половой неприкосновенности малолетних и женщин, экономические, и наркобизнес. Поэтому для любого следователя важны такие качества, как усидчивость, аналитический склад ума, настойчивость, упорство, терпение. Мы как бы погружаемся в каждое дело и наблюдаем со стороны, думаем, как в шахматах, за всех участников процесса, и в первую очередь - за подозреваемого и пострадавшего. Преступник редко признаётся в совершаемом преступлении, а нам нужно собрать доказательство. Поэтому с годами приходит психологическая натренированность", — рассказывает об особенностях работы Азамат Нуртуганов.

Одно из громких дел, которое потрясло всю страну, и в котором участвовал Азамат Нуртуганов, недавний случай в Бородулихинском районе, где родная мать подозревается в убийстве родной дочери. Она пыталась скрыть преступление под видом пропажи дочки. На слуху у казахстанцев долгое время было убийство четырёхлетнего мальчика, тело которого нашли в выгребной яме. Ещё один нашумевший кейс — это смерть четырёх детей в собственном доме в октябре прошлого года. Дети остались одни и задохнулись во время пожара. Во всех этих "кричащих" несправедливостью делах принимал участие Азамат.

"Что следователь должен сделать в первую очередь? Внимательно осмотреть место происшествия. Это первый важный момент в расследовании, который даёт большой объем доказательственной базы, и от которой мы отталкиваемся. Большое значение имеют допросы и очные ставки. Когда человек говорит, что не помнит чего-то, не может вспомнить детали, следователь помогает воссоздать ситуацию вновь, чтобы человек снова погрузился в ту обстановку. Это помогает. Ещё один важный момент - это экспертизы. На каждую отговорку участника дела есть своё исследование. Это занимает немало времени, но является отличной доказательной базой", — говорит Азамат Нуртуганов.

Фото: ДП области Абай

Фортуна приходит к упёртым

На расследование уголовного дела даётся ровно 60 дней. Однако из-за затяжных экспертиз не всегда удаётся уложиться в сроки уголовно-процессуального кодекса. Поэтому нередко приходится продлевать расследование, в результате некоторые дела ведут годами.

Каждая экспертиза, допрос, осмотр, — это новый документ в уголовном делопроизводстве, а значит — в очередном томе. В каждой такой подшивке —180 страниц, одно дело — это пять и более томов. Имея большой объём данных, следователь нередко оказывается в запутанном лабиринте, выйти из которого помогают доскональное изучение всех фактов, очередное прокручивание разговоров со свидетелями, пострадавшими и подозреваемыми.

Один такой случай помог Азамату раздобыть финальное доказательство — видео, на котором чётко показано, как преступник наносит ножевые ранения недругу.

Его удалось добыть после тщательного допроса свидетеля, который вспомнил, что его машина писала на регистратор всё происходящее.

"Многие называют это везением. Мол, вовремя нашлось доказательство. Но я считаю, что фотуна благосклонна к тем, кто обращает внимание на мелочи и усидчив, кто ищет. Это и есть основа для удачи", — считает Азамат Нуртуганов. – У казахов есть пословица: "Өзіңді қамшыламасан ештеңе болмайды". Следователь не должен останавливаться в развитии, важно постоянно идти вперёд, заставлять себя, если не хочется".

Боевой товарищ – это жена!

Азамат Нуртуганов явлется наставником для многих начинающих следователей. В 2022 году году один из его наставляемых Рысбек Бейбарыс стал лучшим следователем области Абай. Его заметили и пригласили на службу в Департемнт экономических расследований.

"95% процентов всех уголовных расследований приходится на МВД. Поэтому наше Министерство называют кузницей специалистов. Это главный трамплин. Многие службы и комитеты приглашают на работу подготовленных в наших рядах специалистов, так как их навыки и способности очень помогают при расследовании узконаправленных дел", — говорит Азамат.

Пока старший следователь по особо важным делам расследует преступления и занимается наставничеством, дома его ждёт самый надёжный и верный тыл — жена и двое детей. Когда Азамат знает, что дома всё хорошо, что его ждут и готовят к приходу вкусную еду, то сил и уверенности становится больше. Супруга Азамата — врач-гинеколог. Дети, хоть и маленькие, уже подумывают о профессии полицейского.

В свободное время наш собеседник увлекается изучением истории Казахстана. Биографии, боевые заслуги батыров, достижения и культовые политические решения казахских ханов — вот что завораживает Азамата и помогает увидеть сильные и слабые стороны великих деятелей, сравнивать прошлое и настоящее. Поэтому на полке рядом с многочисленным сертификатами следователя стоит фигурка Баян батыра. А на стене – картина с вырванным красочным моментом из национальной игры Кокпар.

Верховая езда — ещё одна страсть капитана полиции. В частности — Кокпар. В неё играли предки перед боем. Эта экстремальная погоня за тушей барана помогает участникам одновременно зарядиться и разгрузиться эмоционально, настроиться на предстоящее событие, проверить силу духа. Азамат стал наездником уже в пять лет. Отец привил любовь к лошадям и научил его уверенно держаться в седле.

Фото: Альбина Халел

В свой профессиональный праздник, День казахстанской полиции, Азамат Нуртуганов желает своим коллегам крепкого здоровья, надёжного тыла и побольше времени.