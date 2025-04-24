Полицейский трагически погиб в Жамбылской области
В ДТП также пострадал второй сотрудник экипажа.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Трагедия на службе: при исполнении служебных обязанностей в дорожно-транспортном происшествии погиб старший лейтенант полиции Нуржан Дунбаев. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на своей странице в Instagram.
Нуржан Дунбаев служил в батальоне патрульной полиции Департамента полиции Жамбылской области. По словам министра, имя погибшего навсегда останется в памяти коллег и ведомства. Его гибель стала тяжёлой утратой не только для родных, но и для всей системы МВД.
"Министерство окажет семье всю необходимую поддержку. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Нуржана. Его самоотверженность и верность присяге останутся примером для всех сотрудников полиции", - отметил Ержан Саденов.
В том же происшествии пострадал второй сотрудник экипажа - инспектор патрульной полиции Бекзат Сотаев. Ему министр пожелал скорейшего выздоровления.
Ранее мы сообщали, что полицейский трагически погиб в Карагандинской области.
Самое читаемое
- Стамбул содрогнулся от сильного землетрясения
- Аким оказалась в центре скандала после фото с тюльпанами
- Мощное землетрясение в Турции: Есть ли пострадавшие среди граждан Казахстана
- Производить БПЛА в Абайской области намерены китайские инвесторы
- Казахстанцев будут штрафовать на 78 тысяч тенге за костры на даче