Трагедия на службе: при исполнении служебных обязанностей в дорожно-транспортном происшествии погиб старший лейтенант полиции Нуржан Дунбаев. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на своей странице в Instagram.

Нуржан Дунбаев служил в батальоне патрульной полиции Департамента полиции Жамбылской области. По словам министра, имя погибшего навсегда останется в памяти коллег и ведомства. Его гибель стала тяжёлой утратой не только для родных, но и для всей системы МВД.

"Министерство окажет семье всю необходимую поддержку. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Нуржана. Его самоотверженность и верность присяге останутся примером для всех сотрудников полиции", - отметил Ержан Саденов.

В том же происшествии пострадал второй сотрудник экипажа - инспектор патрульной полиции Бекзат Сотаев. Ему министр пожелал скорейшего выздоровления.

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