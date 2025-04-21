Полицейский трагически погиб в Карагандинской области
Скончался заместитель начальника УП Караганды полковник полиции Бекжан Кусаинов.
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С прискорбием стало известно о скоропостижной смерти на 53-м году жизни заместителя начальника Управления полиции города Караганды — полковника полиции Кусаинова Бекжана Толеуовича, передаёт BaigeNews.kz.
Бекжан Толеуович посвятил более 30 лет своей жизни службе в органах внутренних дел, стоял на страже правопорядка и общественной безопасности, честно и преданно исполняя служебный долг. Свою карьеру он начал в 1992 году с должности милиционера патрульно-постовой службы в Каркаралинском районе Карагандинской области и прошёл путь до одной из ключевых руководящих должностей в городском управлении полиции.
Коллеги вспоминают его как высокопрофессионального, принципиального, порядочного и уважаемого человека, верного службе и присяге, искреннего и отзывчивого офицера.
Руководство Департамента полиции Карагандинской области, совет ветеранов органов внутренних дел и весь личный состав выразили искренние соболезнования родным и близким покойного.
"Светлая память о Бекжане Толеуовиче навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.
По некоторым данным, он не справился с управлением на трассе Караганда – Аягоз.
Ранее мы писали о том, что полицейский погиб в области Абай.
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