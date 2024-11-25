Полицейский спас жизнь женщине в тяжёлом состоянии на юге Казахстана

Женщина в Жамбылской области оказалась в тяжёлом состоянии. Ей требовалась госпитализация, но её сын не знал, где находится больница, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудник батальона патрульной полиции Бахтияр Рахметбаев, патрулируя участок, в 05:40 заметил автомобиль, у которого часто мигали фары. Полицейский понял, что водитель, увидев патрульную машину, таким образом просит о помощи.

"Открыв окно автомобиля, водитель успел крикнуть всего два слова: "Срочно! Сердце!". Не теряя ни секунды, сотрудник полиции включил проблесковые маячки и сопроводил машину до больницы. Позже выяснилось, что в автомобиле находилась мама водителя, которая была в тяжёлом состоянии и нуждалась в срочной госпитализации. Ее сын, не дожидаясь скорой помощи, на личном автомобиле выехал из села Гродеково в город Тараз, но не знал, где именно находится больница", - рассказали в полиции.

Сразу после прибытия врачи провели операцию на сердце. Благодаря оперативным действиям сотрудника полиции жизни и здоровья женщины сейчас ничто не угрожает.

Напомним, ранее отважный полицейский спас семью из пожара.