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Полицейский спас заблудившихся в буран мужчину и подростка в ЗКО

Сегодня, 20:57
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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 20:57
Сегодня, 20:57
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудник патрульной полиции пришёл на помощь заблудившимся в непогоду жителям Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"20 января по трассе "Уральск-Таскала" старший инспектор службы батальона патрульной полиции ДП ЗКО Омар Габбасов сопровождал колонну машин, оказавшихся на закрытом участке дороги. Через некоторое время он заметил двух людей, которые стояли на обочине дороги и просили о помощи. Несмотря на поток транспорта, который инспектор сопровождал, он остановился. Выяснилось, что 30-летний мужчина и его брат 15-16 лет вышли в степь искать свой скот и заблудились. Им удалось выйти на трассу, но из-за того, что движение на этом участке было ограничено из-за непогоды, они долго простояли на обочине", — рассказали в полиции.

Мужчины сильно замерзли.  В патрульной машине они согрелись. Сотрудник полиции довёз их домой в поселок Таскала.

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