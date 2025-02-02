Полицейский спас спровоцировавшего пожар атырауского пенсионера
Пенсионер с ожогами доставлен в больницу.
Сегодня, 01:33
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Сегодня, 01:33Сегодня, 01:33
149Фото: polisia.kz
Полицейский спас мужчину из горящего дома в городе Кульсары Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"1 февраля участковый инспектор полиции ОП Жылыойского района Биржан Зинуллин при обходе жилых домов заметил пожар и немедленно бросился на помощь. Войдя в задымлённое помещение, он вынес 70-летнего мужчину с ожогами в безопасное место, после чего приступил к ликвидации возгорания", – сообщили в МВД.
По предварительным данным причиной пожара стал непотушенный сигаретный окурок. Пострадавший с ожогами доставлен в больницу.
Видео: МВД РК
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