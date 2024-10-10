Отважный полицейский спас семью из пожара
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В Бородулихинском районе благодаря оперативным действиям сотрудника полиции при пожаре удалось избежать человеческих жертв, сообщает Polisia.kz.
Инцидент произошел 7 октября в 01:15. После завершения рабочей смены инспектор группы природоохранной полиции Ерасыл Сыдыков, проезжая по улице Крупская, заметил клубы дыма. Не медля ни секунды, он остановил свой автомобиль и направился к месту возгорания, обнаружив, что горит крыша частного дома.
Сыдыков оперативно связался с диспетчерской службой пожарной части, сообщив о пожаре и указав точный адрес. В ожидании прибытия пожарных он не стал терять времени и начал действовать самостоятельно. Полицейский попытался разбудить владельцев дома, стуча в окна и двери, но никто не отреагировал. Понимая серьезность ситуации, он принял экстренные меры: выдавив окно, проник внутрь строения.
Сыдыков смог разбудить и эвакуировать всех членов семьи, обеспечив их безопасность. Вскоре на место происшествия прибыла пожарная бригада, которая ликвидировала возгорание. Благодаря грамотным и решительным действиям капитана Сыдыкова удалось избежать жертв, а ущерб был минимизирован.
Хозяева дома выразили благодарность своему спасителю.
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