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скриншот с видео Сегодня, 19:38
176
Сегодня, 19:38
176
Фото: скриншот с видео

Полицейский спас пожилую акмолинку, у которой случился инсульт

В Акмолинской области полицейский спас жизнь бабушке, у которой случился инсульт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

История со счастливым концом произошла 4 февраля в селе Егиндыколь. К участковому инспектору Нурсултану Каратаеву обратилась местная жительница Людмила Иващенко, сообщив, что её пожилая соседка уже второй день не выходит на улицу. 

"Участковый сразу же прибыл по указанному адресу и вызвал скорую помощь. До приезда медиков полицейский вскрыл двери дома и обнаружил бабушку, лежащей на полу без сознания. Оказалось, что у 81-летней пенсионерки случился инсульт и она не могла самостоятельно вызвать врачей", — рассказали в полиции.

Сейчас бабушка находится в больнице, ей оказывают необходимую помощь.

 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#спасение #полиция #Акмолинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:38
176
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