В Сарани 10 января произошёл пожар в квартире 5-этажного дома. Первым на помощь пострадавшим пришёл полицейский, сообщает Polisia.kz.

Инспектор по делам несовершеннолетних Максат Майпасов, проезжая мимо места проведения мероприятия вместе с руководителем молодежного ресурсного центра Санди Мукановой и журналистом газеты "Саран Today", заметил пламя, вырывающееся из окна квартиры на втором этаже. Страж порядка ринулся на помощь.

Следуя за ним, его спутники начали снимать на камеру его действия. Оперативно организовав эвакуацию жителей, Майпасов не терял ни мгновения: надев противогаз, он рискнул своей жизнью и вошел в горящую квартиру, чтобы проверить, не остались ли там люди.

Напуганные соседи уже вызвали экстренные службы. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные, которые успешно справились с огнем.

Напомним, ранее в многоэтажке Петропавловска вспыхнул пожар.