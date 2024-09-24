Полицейский совершил смертельное ДТП в Уральске

Полицейский насмерть сбил женщину в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".



Трагедия произошла 19 сентября в 6:15 по улице Пугачёва. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель ВАЗ-21703 сбил женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм она скончалась в больнице. По факту ДТП ведётся досудебное расследование. Авто водворили на спецстоянку.

После произошедшего полицейского уволили из органов внутренних дел. Он помещён в изолятор временного содержания.