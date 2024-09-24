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Полицейский совершил смертельное ДТП в Уральске

Сегодня, 23:30
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BaigeNews.kz Сегодня, 23:30
Сегодня, 23:30
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Фото: BaigeNews.kz

Полицейский насмерть сбил женщину в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Трагедия произошла 19 сентября в 6:15 по улице Пугачёва. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель ВАЗ-21703 сбил женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм она скончалась в больнице. По факту ДТП ведётся досудебное расследование. Авто водворили на спецстоянку.

После произошедшего полицейского уволили из органов внутренних дел. Он помещён в изолятор временного содержания.

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