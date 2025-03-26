  • 26 Марта, 15:43
  • BAIGENEWS

Полицейский случайно выстрелил в друга в Актобе

Пострадавший госпитализирован.

Сегодня, 15:11
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:11
Сегодня, 15:11
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Фото: Unsplash

В Актобе сотрудник полиции случайно ранил своего знакомого, нарушив меры безопасности при обращении с табельным оружием, передает BaigeNews.kz.

По предварительным данным Департамента полиции Актюбинской области, 25 марта около полуночи в автомобиле прозвучал непроизвольный выстрел, в результате которого пострадавший получил ранения. Мужчину экстренно доставили в больницу.

По факту халатности начато досудебное расследование по ст. 371 УК РК. Полицейский отстранен от службы, а ход расследования взят под контроль департамента полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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