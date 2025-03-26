Полицейский случайно выстрелил в друга в Актобе
Пострадавший госпитализирован.
Сегодня, 15:11
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Сегодня, 15:11Сегодня, 15:11
136Фото: Unsplash
В Актобе сотрудник полиции случайно ранил своего знакомого, нарушив меры безопасности при обращении с табельным оружием, передает BaigeNews.kz.
По предварительным данным Департамента полиции Актюбинской области, 25 марта около полуночи в автомобиле прозвучал непроизвольный выстрел, в результате которого пострадавший получил ранения. Мужчину экстренно доставили в больницу.
По факту халатности начато досудебное расследование по ст. 371 УК РК. Полицейский отстранен от службы, а ход расследования взят под контроль департамента полиции.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.