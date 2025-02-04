  • 4 Февраля, 17:45
  • BAIGENEWS

Полицейский скончался на выходе из спортзала в Астане

Мужчине стало плохо после тренировки.

Сегодня, 16:24
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24
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Фото: baigenews.kz

Досудебное расследование начали в Астане по факту гибели сотрудника полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина после силовой тренировки выходил из зала и потерял сознание.

"Бригада скорой помощи незамедлительно предприняла реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал инфаркт миокарда", - сообщили в ДП Астаны.

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