Полицейский скончался на выходе из спортзала в Астане
Мужчине стало плохо после тренировки.
Сегодня, 16:24
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Сегодня, 16:24Сегодня, 16:24
153Фото: baigenews.kz
Досудебное расследование начали в Астане по факту гибели сотрудника полиции, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчина после силовой тренировки выходил из зала и потерял сознание.
"Бригада скорой помощи незамедлительно предприняла реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал инфаркт миокарда", - сообщили в ДП Астаны.
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