Полицейский сбил пешеходов в Атбасаре: 34-летняя женщина скончалась

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Атбасар Акмолинской области. В результате наезда автомобиля скончалась женщина 34 лет, ещё одна получила различные травмы. Примечательно, что за рулём машины сидел полицейский. И он вместо того, чтобы постараться спасти их, уехал с места аварии. Сегодня суд санкционировал его арест, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как стало известно, страшное происшествие произошло ночью 18 августа. По краю проезжей части дороги шли две женщины, на них наехала легковушка. Одна из пешеходов погибла на месте, ей было 34 года. У неё остался 12-летний сын. Вторая оказалась на больничной койке.

Позже выяснилось, что за рулём "Лады" сидел сотрудник районного отдела полиции. В департаменте полиции Акмолинской области этот факт подтвердили. Также в пресс-службе ведомства дополнили, что подозреваемый в наезде со смертельным исходом водворён в изолятор временного содержания и "полностью сотрудничает со следствием".

"В момент наезда водитель был в трезвом состоянии. На данный момент его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", – отметили в департаменте.

Также сообщается, что в настоящее время назначены все необходимые экспертизы, а ход расследования находится под контролем руководства областного департамента.

"Мы выражаем глубокие соболезнования семье погибшей и заверяем, что расследование будет проведено объективно, всесторонне и прозрачно", – пообещали в правоохранительном ведомстве.

Тем временем, мнения местных жителей разделились. Одни уверены, что водителя-полицейского "по-любому отмажут"; что "полиция Атбасара беспределят ежедневно, совсем берега не видят", и закон для неё не писан.

"Теперь сделают девушек крайними, мол, зачем по обочине дороги шли. А сколько горя он принёс – мать дочь потеряла, двенадцатилетний сын – маму. А вторая девушка в больнице с серьёзными травмами. Безнаказанность порождает вседозволенность. Но будем верить в справедливый исход дела", – рассуждают атбасарцы.

Другая обращает внимание на вину местных властей.

"На этом участке сроду не было пешехода. Людям приходится ходить по одной дороге с машинами. В тёмное же время суток сложно разглядеть человека – только если включишь дальний свет, но это запрещено. А полицейский ведь – такой же человек, как и все мы. Будем снисходительны, никто не застрахован от роковой ошибки", – сетуют горожане.

Но и те, и другие обращают внимание, что автолюбители – несмотря на то, что ездят по улочкам маленького провинциального городка – частенько набирают большую скорость.

Тем временем, сегодня, 20 августа, стало известно, что экс-полицейского взяли под арест.

"19 августа текущего года Атбасарский районный суд санкционировал в отношении подозреваемого И. содержание под стражей на два месяца. Органом уголовного преследования И. подозревается в совершении ДТП, печальным итогом которого стали страшные последствия – один человек умер, второй получил вред здоровью", – сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда.

Есть в этом деле ещё одна важная деталь, о которой стало известно из сообщения суда. Так, после совершения наезда водитель даже не попытался оказать пострадавшим женщинам срочную медицинскую помощь – хотя, надо полагать, он элементарным алгоритмом владеет. Или вызвать неотложку. Более того, он уехал с территории, где произошло преступление.

Таким образом, речь идёт о преступлениях по части 3 статьи 345 и статье 347 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Оставление места дорожно-транспортного происшествия").

Поясним, по первой статье бывший полицейский, если его вину докажут в суде, может оказаться за колючей проволокой до пяти лет. При этом он на всё это время, разумеется, потеряет право занимать должности.

Вторая же статья грозит штрафом до тысячи МРП либо исправительными работами в таком же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов. Вместе с тем, наказание предполагает и ограничение или даже лишение свободы до двух лет.

Есть ещё одна любопытная деталь. В областном суде дополнили, что буквально за пару дней до трагедии подозреваемый превысил скорость, за что его привлекли к административной ответственности.

В официальном комментарии Акмолинского суда подчёркивается, что, оставаясь на свободе, может мешать скрупулёзному, всестороннему и справедливому расследованию, оказывая давление на свидетелей.

"Также И. может скрыться от органов уголовного преследования и суда", – не исключают в судебном органе.

Постановление суда не вступило в законную силу.