Полицейского, который на рулём автомобиля сбил насмерть супружескую пару, осудили в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

34-летний полицейский в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля марки KIA, не справился с управлением и сбил супружескую пару. Без родителей остались двое детей трёх и четырёх лет. Погибшим Шынгысу и Динаре было по 25 лет. Случай произошёл в Актюбинской области.

Суд установил, что обвиняемый за рулём авто двигался по дороге Актобе – Акжар со скоростью 121 километр в час. Он не соблюдал боковой интервал, допустил наезд на велосипедиста и его пассажира, двигавшихся по краю дороги в попутном направлении. Затем подсудимый скрылся с места ДТП. В результате аварии потерпевшие от полученных травм скончались на месте происшествия.

Подсудимый частично признал свою вину. Потерпевшие подсудимого простили, материального ущерба и морального вреда не требовали, назначение наказания оставили на усмотрение суда.

Суд при назначении наказания подсудимому принял во внимание как смягчающее обстоятельство по делу отсутствие судимости и наличие малолетних детей. Совершение уголовного правонарушения, нарушившим принятую им присягу, суд признал обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание виновного.

Полицейскому назначено лишение свободы на девять лет с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Также подсудимого лишили специального звания майора полиции.

Приговор не вступил в законную силу.