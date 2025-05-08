7 мая в Талдыкоргане произошел случай, который навсегда останется в памяти местных жителей как пример настоящего мужества и самоотверженности, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейский Мирас Даутов, находившийся вне службы, стал свидетелем чрезвычайной ситуации на улице Кокбастау. Услышав крики о помощи, он остановился и увидел мужчину, зовущего на подмогу: в охваченном дымом двухэтажном доме оставались дети.

Не раздумывая ни секунды, Даутов вместе с сотрудником газовой службы бросился в здание. Сквозь густой дым они проникли внутрь и вынесли на руках троих испуганных детей в возрасте от 9 до 13 лет. Благодаря их решительности и быстрой реакции удалось избежать трагедии.

Слаженные действия полицейского, специалистов газовой службы и пожарных помогли оперативно ликвидировать очаг задымления. К счастью, никто не пострадал.

Поступок Мираса Даутова — это не просто выполнение долга, а настоящий подвиг. В день, когда Казахстан чтит своих защитников, он на деле показал, что быть офицером — значит быть готовым прийти на помощь в любой момент, несмотря на опасность.

Ранее мы писали о том, что пожарные предотвратили взрыв в жилом доме в Талдыкоргане.