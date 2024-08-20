Полицейский просил односельчан оформить кредиты и проигрывал деньги

В Костанайской области за мошенничество осудили бывшего участкового инспектора полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Капитан полиции К. работал в с`лах Перелески и Крымское Денисовского района, сообщает областной суд.

По данным суда, в период с октября 2022 года по июнь 2023 года путём обмана и злоупотребления доверием под различными несоответствующими действительности предлогами К. убеждал односельчан оформить на себя кредиты в банках второго уровня.

"Похищенные таким образом денежные средства подсудимый К. использовал в качестве ставок на играх в букмекерской конторе OlimpBet и в пяти лотерейных клубах Loto Club, где их проигрывал, а также частично оплачивал имеющуюся у него задолженность перед другими гражданами. Общая сумма материального ущерба составила более 31 млн тенге", – рассказали в суде.

Большинство потерпевших по делу просили суд не лишать К. свободы.

Суд учёл признание обвиняемым вины, его чистосердечное раскаяние и наличие у него троих малолетних детей. В качестве отягчающего обстоятельства учтено совершение правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

К. приговорён к лишению свободы сроком на три года и один месяц в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Он лишён специального звания "капитан полиции".

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.