В селе Узынагаш Алматинской области патрульный полицейский Мирас Тастанды предотвратил возможную трагедию на территории автозаправочной станции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службe МВД.

Инцидент произошёл во время дежурства: инспектор заметил загоревшийся автомобиль марки ГАЗель, припаркованный рядом с АЗС. Осознав угрозу распространения огня на топливные резервуары, полицейский немедленно приступил к тушению. К нему присоединились двое прохожих.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожар удалось локализовать до прибытия спасателей. В ведомстве подчеркнули, что ситуация могла обернуться серьёзными последствиями, если бы огонь достиг резервуаров с топливом.

"Такие примеры доказывают: полицейский — это не просто человек в форме, а тот, кто готов действовать в интересах безопасности общества. Мы гордимся нашими сотрудниками и благодарим всех, кто проявляет сознательность в экстренной ситуации", — отметили в МВД.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.