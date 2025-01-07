В Атырау на территории автозаправочной станции загорелся автомобиль Nissan. Первым на ЧП отреагировал инспектор батальона патрульной полиции Данияр Жардемгали, который в это время возвращался домой после ночного дежурства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Инцидент произошёл 7 января около 10:20.

"Полицейский оперативно приступил к действиям. Он приблизился к горящему автомобилю и, чтобы не допустить распространения огня на территорию заправки, оттолкнул его в безопасное место. Затем с помощью огнетушителя ему удалось быстро ликвидировать пламя. Благодаря решительности и профессионализму Данияра Жардемгали пожар был потушен еще до прибытия спасателей, что позволило избежать возможных трагических последствий. Пострадавших в результате происшествия нет", — говорится в сообщении.

Позже в соцсетях появилось видеообращение владельца авто, мужчина выразил благодарность полицейскому.