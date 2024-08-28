Полицейский попал за решетку на 15 лет за распространение "синтетики"

В СМУСе Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в провокации преступления, незаконном хранении, перевозке в целях сбыта наркотических средств в особо крупных размерах, должностным лицом с использованием служебного положения, а также в превышении должностных полномочий (ст.ст.412-1 ч.3 п.1), 297 ч.3 п.2), 3), 4), 362 ч.4 п.3 УК), передаёт BaigeNews.

"Судом установлено, что заместитель начальника отдела по борьбе с наркопреступностью УП г.Костаная в группе с неустановленными следствием сотрудниками полиции путем нанесения телесных повреждений и угроз заставили одного гражданина склонить другого к совершению особо тяжкого преступления с целью последующего изобличения и привлечения его к уголовной ответственности. Данное должностное лицо УП незаконно, неоднократно, находясь в служебной автомашине, сбывал лицу, имитирующему преступную деятельность, психотропное вещество и их аналог в особо крупном размере. В салоне его автомашины в ходе обыска обнаружены и изъяты гашиш и меткатинон (аналог психотропного вещества), которые он незаконно хранил и перевозил с целью сбыта в особо крупном размере", - говорится в сообщении суда.

Подсудимый вину не признал, он и его защитники просили оправдать в связи с отсутствием в его действиях события преступления.

"Вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами и видеоматериалами следственных действий, заключениями судебных экспертиз и иными материалами дела. Санкции предъявленных статей обвинения предусматривают безальтернативное наказание в виде лишения свободы: по ст.412-1 ч.3 п.1) УК – на срок от 10 до 12 лет, по ст.297 ч.3 п.2),3),4) УК – на срок от 10 до 15 лет, по ст.362 ч.4 п.3) УК – на срок от 5 до 10 лет. Смягчающими обстоятельствами признаны наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей. Отягчающих не установлено", - добавили в суде.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности деяний, всех обстоятельств дела, а также с применением правил ч.2 ст.55 УК подсудимый приговорен к 15 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.



К слову, он лишен спецзвания "капитан полиции".

Приговор не вступил в законную силу.